В ЕС пообещали выделить Армении €270 млн в течение четырех лет

ЕС выделит Армении сумму грантов в размере €270 млн в течение последующих четырех лет. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам встречи представителей Евросоюза, США и Армении в Брюсселе, ее слова приводит ТАСС.

«Мы предоставим €270 млн в следующие четыре года в форме грантов», — отметила она.

До этого бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван не должен подавать заявку на вступление в Евросоюз.

Саргсян также заявил, что саммит Армения--ЕС--США, который пройдет в Брюсселе 5 апреля, лишь усилит конфронтацию России и Запада в регионе. Он подчеркнул, что «в действительности же Армения должна на этой встрече попросить США и ЕС реально помочь восстановить суверенную территорию страны».

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является самым желанным вариантом развития событий для республики. Как он сказал, для этого Ереван должен «многое привести в соответствие с европейскими стандартами».

Ранее Евросоюз анонсировал «существенную поддержку» Армении оружием.