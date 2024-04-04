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Евросоюз анонсировал «существенную поддержку» Армении оружием

Посол Марагос: Евросоюз намерен поддерживать Армению нелетальным оружием

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Shutterstock

Посол Европейского союза (ЕС) в Армении Василис Марагос заявил, что политическое объединение будет развивать военно-техническое сотрудничество с Ереваном и поставлять стране нелетальное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о «существенной поддержке» вооружением со стороны Брюсселя.

«ЕС остается полностью приверженным стабилизации и урегулированию ситуации в регионе, включая встречи, организованные председателем Европейского совета», — заявил Марагос.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является самым желанным вариантом развития событий для республики. Как он сказал, для этого Ереван должен «многое привести в соответствие с европейскими стандартами».

После этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призналась, что ее удивляет преклонение армянского руководства перед порядками и ценностями Европейского союза (ЕС).

Ранее в Армении высказались по выходу из ОДКБ.

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