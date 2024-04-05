Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Мурманской области

Временным исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначена заместитель главы области Надежда Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Она заменит Андрея Чибиса, пока губернатор будет проходить лечение после нападения на него.

Сразу после нападения Чибис оставался в сознании и смог сам дойти до машины, после чего его доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась больше часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет. Врачи оценил состояние губернатора как тяжелое, но стабильное. Главе региона провели операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После нападения на губернатора возбудили уголовное дело. Мужчина, задержанный за нападение, объяснил свои действия неприязнью.

Отмечалось, что Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе.

Ранее Чибис опубликовал первое видео после нападения.