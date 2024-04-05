Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали нападение на губернатора Мурманской области

Песков: покушение на Чибиса расследуют в самые короткие сроки

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет расследовано в кратчайшие сроки. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что соответствующие службы, спецслужбы должны делать выводы.

«Нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый случай», — считает Песков.

Также он сообщил, что как только представится возможность, президент России Владимир Путин позвонит Чибису.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — добавил пресс-секретарь главы государства.

До этого пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина сообщила, что Чибис, переживший покушение во время встречи с местными жителями, будет проходить лечение в регионе.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местным населением. После нападения чиновник смог самостоятельно дойти до автомобиля. Сейчас он находится в городской больнице. Следственный комитет России уже начал расследование случившегося.

Ранее стало известно, когда изберут меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами