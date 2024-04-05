В Кремле прокомментировали нападение на губернатора Мурманской области

Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будет расследовано в кратчайшие сроки. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что соответствующие службы, спецслужбы должны делать выводы.

«Нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый случай», — считает Песков.

Также он сообщил, что как только представится возможность, президент России Владимир Путин позвонит Чибису.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — добавил пресс-секретарь главы государства.

До этого пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина сообщила, что Чибис, переживший покушение во время встречи с местными жителями, будет проходить лечение в регионе.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местным населением. После нападения чиновник смог самостоятельно дойти до автомобиля. Сейчас он находится в городской больнице. Следственный комитет России уже начал расследование случившегося.

Ранее стало известно, когда изберут меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса.