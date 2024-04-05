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Финский политолог назвал вступление своей страны в НАТО катастрофой

Политолог Бекман: вступление Финляндии в НАТО является катастрофой

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Алексей Даничев/РИА Новости

Вступление в НАТО является настоящей катастрофой для Финляндии. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал финский политолог Йохан Бекман. Он напомнил, что перед присоединением страны к Североатлантическому альянсу, обычных граждан никто ни о чем не спросил.

«Финскую нацию вернули на двести лет назад в развитии. До 1809 года Финляндия была в составе Швеции как колония. И сейчас тоже колония, Финляндия — колония. Очень характерны комментарии главнокомандующего шведской армии, который сказал, что восточная граница Финляндии — это границы Швеции», — отметил Бекман.

Он добавил, что самих финнов постоянно готовят к «войне, которая вот-вот начнется».

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщил локальный телеканал Yle, ссылаясь на пресс-службу департамента правительственных коммуникаций Финляндии.

До этого руководство пограничной службы Финляндии выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: «Париккала» не функционировал из-за санкций Евросоюза, а «Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.

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