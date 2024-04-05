В офисе Зеленского высказались о возможном переизбрании Трампа на пост президента США

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов и того, что предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $60 млрд не будет принят палатой представителей. Слова Ермака передает газета Politico.

Ермак отметил, что продолжающиеся обсуждения в конгрессе США относительно выделения пакета помощи для Киева создают дополнительные затруднения. Он подчеркнул необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны.

До этого Ермак сказал, что критический момент наступает для Украины на фоне нехватки вооружений в Вооруженных силах Украины и продолжающихся в конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева.

4 апреля сообщалось, что демократы из палаты представителей конгресса США настаивают, чтобы спикер палаты представителей Майк Джонсон включил финансовую помощь для других иностранных союзников в пакет помощи Киеву.

Ранее в Китае заявили, что США не допустят переговоров России с Украиной.