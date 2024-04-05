МИД РФ отреагировал на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

Планы Швеции создать базу Организации Североатлантического договора (НАТО) на острове Готланд являются провокационной активностью. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.

Ведомство отметило, что Швеция собирается укрепить стратегически важный остров ради улучшения обороны от «российской угрозы». В МИД подчеркнули, что шведы возобновили военное присутствие на острове в 2015 году, а в апреле 2023 года на учениях отрабатывали «противодействие вооруженному нападению».

«В результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция вместе с партнерами по НАТО собирается «защитить от России» остров Готланд в Балтийском море.

12 марта бывший командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российские корабли Балтийского флота не несут никакой угрозы для Швеции, но готовы отразить любую угрозу со стороны флотов НАТО.

Ранее в МИД Швеции предупредили о длительном конфликте НАТО и Евросоюза с Россией.