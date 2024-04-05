Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ отреагировал на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

МИД РФ назвал провокационным план Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Планы Швеции создать базу Организации Североатлантического договора (НАТО) на острове Готланд являются провокационной активностью. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.

Ведомство отметило, что Швеция собирается укрепить стратегически важный остров ради улучшения обороны от «российской угрозы». В МИД подчеркнули, что шведы возобновили военное присутствие на острове в 2015 году, а в апреле 2023 года на учениях отрабатывали «противодействие вооруженному нападению».

«В результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция вместе с партнерами по НАТО собирается «защитить от России» остров Готланд в Балтийском море.

12 марта бывший командующий Балтфлотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российские корабли Балтийского флота не несут никакой угрозы для Швеции, но готовы отразить любую угрозу со стороны флотов НАТО.

Ранее в МИД Швеции предупредили о длительном конфликте НАТО и Евросоюза с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами