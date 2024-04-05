Губернатор Мурманской области опубликовал первое видео после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в сознание после операции и в своем Telegram-канале опубликовал первое видео после нападения.

«Буду восстанавливаться и дальше в бой», — сказал он.

Чибис выразил благодарность врачам за спасение и профессионализм, а жителей поблагодарил за слова поддержки.

4 апреля в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Неизвестного, напавшего с ножом на главу региона, задержали. Нападавший сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Главный врач центральной городской больницы (ЦГБ) города Апатиты Юрий Ширяев заявил, что Чибису сильно повезло, что не была задета аорта.

Ранее россиянка напала с ножом на спящую родственницу из-за наследства.