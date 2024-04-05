Американский журналист упрекнул проспавшего свое выступление Байдена

Президент США Джо Байден мог опоздать на мероприятие со своим участием, потому что он проспал. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Он отметил, что глава Белого дома опоздал на одно из своих выступлений на час, а на его лице можно было увидеть следы от аппарата CPAP. Мероприятие должно было начаться в 11:00. По данным Уоттерса, все это время американского лидера ждал сенатор Берни Сандерс.

«Он использует аппарат, поддерживающий дыхание по ночам. Если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — пояснил журналист.

Ведущий подчеркнул, что на месте Байдена не стал бы спать на текущем этапе предвыборной кампании.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что Джо Байден принимает участие в мероприятиях, находясь под действием препаратов — в первую очередь различных стимуляторов.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.