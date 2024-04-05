Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский журналист упрекнул проспавшего свое выступление Байдена

Ведущий Fox Уоттерс: Байден мог проспать и опоздать на свое выступление

Президент США Джо Байден мог опоздать на мероприятие со своим участием, потому что он проспал. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Он отметил, что глава Белого дома опоздал на одно из своих выступлений на час, а на его лице можно было увидеть следы от аппарата CPAP. Мероприятие должно было начаться в 11:00. По данным Уоттерса, все это время американского лидера ждал сенатор Берни Сандерс.

«Он использует аппарат, поддерживающий дыхание по ночам. Если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — пояснил журналист.

Ведущий подчеркнул, что на месте Байдена не стал бы спать на текущем этапе предвыборной кампании.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что Джо Байден принимает участие в мероприятиях, находясь под действием препаратов — в первую очередь различных стимуляторов.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами