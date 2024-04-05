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Названы два направления выхода конфликта на Украине за пределы страны

Блохин заявил, что конфликт на Украине может перейти в Приднестровье и Польшу

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны. Его слова передает «Лента.ру».

По мнению эксперта, первым направлением является Приднестровье и Молдавия с Румынией, вторым — Польша.

«По первому варианту вероятность конфликта есть, так как у нас там есть военная база, и Украина пытается ей нанести максимальный ущерб всеми возможными способами. Вторая линия — поляки хотят восстановить мощь Речи Посполитой», — заявил Блохин.

4 апреля китайский военный эксперт Лян Юнчунь выразил мнение, что США не допустят переговоров между РФ и Украиной, так как текущий конфликт позволяет им ослаблять одновременно Россию и Европу.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине.

Ранее бывший американский разведчик предрек конец Украине.

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