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Демократы потребовали включить гуманитарную помощь Газе в пакет помощи Киеву

В США демократы потребовали включить гумпомощь Газе в пакет помощи Киеву

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J. Scott Applewhite/AP

Демократы из палаты представителей конгресса США настаивают, чтобы спикер палаты представителей Майк Джонсон включил финансовую помощь для других иностранных союзников в пакет помощи Киеву. Как пишет ТАСС, это требование содержится в письме, направленном законодателями под руководством демократа Сьюзен Уайлд из Пенсильвании.

В документе говорится, что США обязаны решить гуманитарные потребности в мире, которые приводят к человеческим жертвам и угрожают национальной безопасности. Поэтому предлагается выделить не менее $9,16 миллиарда на международную гуманитарную помощь.

Помимо Украины и сектора Газа, демократы предлагают финансировать гуманитарную помощь для Судана, Гаити, Бангладеш, Афганистана, Венесуэлы и Ливана. Они утверждают, что это является этической и стратегической обязанностью США.

Представитель Республиканской партии в палате представителей сообщил порталу Axios, что шансы на принятие инициативы о выделении средств на гуманитарную помощь невелики.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что у Киева практически нет шансов на получение $100 млрд от Североатлантического альянса (НАТО) с учетом сохранения текущей модели финансирования.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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