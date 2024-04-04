Бывший президент Франции призвал Париж прекратить связи с Москвой

Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал Париж прервать все контакты с Москвой. Свое мнение он выразил в эфире французской радиостанции France Inter.

«Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», — подчеркнул Олланд, комментируя состоявшийся 4 апреля разговор министров обороны Франции и России. По словам, бывшего президента, Москва допускает причастность Парижа к теракту в «Крокус Сити холле», в связи с чем контакты с РФ должны быть сведены к нулю (цитата по ТАСС).

Кроме того, экс-глава государства отметил, что Западу необходимо продолжить политику поддержки Украины, поскольку союзникам Киева нужно «повысить шансы» для того, чтобы остановить конфликт.

До этого политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев заявлял, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил главе российского военного ведомства Сергею Шойгу, чтобы продемонстрировать политическую значимость Парижа.

Ранее французский политик заявил, что членство в НАТО ослабляет Францию.