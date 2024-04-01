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Французский политик заявил, что членство в НАТО ослабляет Францию

Филиппо заявил, что НАТО ослабляет Францию, втягивая в конфликт на Украине

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Panoramic/Global Look Press

Членство Франции в НАТО ослабляет ее, так как альянс втягивает Париж в конфликт на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире телеканала France Info, передает ТАСС.

Этот конфликт не касается Франции, отметил политик.

«Членство в НАТО ослабляет Францию, поскольку втягивает ее в войны, которые к ней не имеют отношения», — сказал Филиппо.

Франция, как он считает, должна покинуть блок, и если она это сделает, то больше не будет «в подчиненном положении».

Кроме того, по мнению политика, нужно прекратить отправку оружия и денег Украине и перейти к переговорам и обсуждению мира.

31 марта лидер французской партии «Патриоты» раскритиковал обещание министра обороны Франции Себастьяна Лекорню поставить сотни танков и ракет Украине. По его словам, таким образом глава минобороны поддерживает войну и разрушает собственную страну.

Ранее Филиппо заявил об истерике Запада из-за Украины.

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