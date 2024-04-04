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Швеция поддержала кандидата на пост генсека НАТО

Швеция поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

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Global Look Press

Швеция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом заявил глава шведского правительства Ульф Кристерссон, его цитирует Reuters.

«Марк Рютте — мудрый лидер с солидным опытом», — сказал он.

3 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщала, что кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран – членов альянса. По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО.

Ранее фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США.

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