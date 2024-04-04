Лавров оценил слова Зеленского о переговорах между РФ и Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с условием возвращения его страны к границам 2022 года. Слова главы российского внешнеполитического ведомства передает РИА Новости.

«Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид», — сказал министр по итогам встречи с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий.

29 марта Зеленский дал интервью для американского телеканала CBS News, в ходе которого допустил начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, такое развитие событий возможно при условии выхода Украины к границам 2022 года.

При этом украинский лидер впервые с момента эскалации конфликта дал понять, что его страна может согласиться на диалог даже без восстановления границ 1991 года. В то же время он уточнил, что Киеву необязательно устанавливать контроль над всеми потерянными территориями исключительно в рамках вооруженного противостояния.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о мирных переговорах.