Политолог: России стоит пересмотреть свое отношение к постсоветским странам

России уже давно стоит пересмотреть свое отношение к постсоветским странам. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Вадим Трухачев, комментируя запрет банков Киргизии на обслуживание карт «Мир». По его словам, за 30 лет ближнее зарубежье стало обычной заграницей.

«Что касается Киргизии, она вошла в организацию тюркских государств, где на первых ролях член НАТО Турция. Поэтому нам нужно сделать из этого выводы. Это никакое не ближнее зарубежье, а обычное зарубежье. И строить с ним отношения надо как с другой обычной страной. Где надо завинтить гайки — значит, надо завинчивать гайки. Раз они бьют по деньгам — значит, им надо ударить по деньгам», — сказал Трухачев.

Армения и Киргизия сделали свой интеграционный выбор, и России следует обратить на это внимание, заключил политолог.

Накануне стало известно, что все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир», чтобы избежать вторичных санкций.

С 3 апреля с 12:00 по бишкекскому времени стало недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах, то есть безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также переводы с карты на карту и интернет-платежи.

Ранее большинство банков Армении прекратили работу с картами «Мир».