Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ исключили возможность Европы диктовать свою волю России

Дипломат Грушко: архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам РФ

close
100%
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Будущая архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко исключил возможность европейских стран диктовать свою волю Российской Федерации, подчеркнув, что у НАТО не получится выстроить ее против Москвы.

«Когда в западных столицах осознают, что диктовать России свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без РФ, а тем более против нее, тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации», — сказал дипломат.

До этого глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что создание крупнейшей базы Североатлантического альянса в Европе является продолжением «эрозии» безопасности в Черноморском регионе.

Ранее в Румынии высказались о возможной войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами