В МИД РФ исключили возможность Европы диктовать свою волю России

Будущая архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко исключил возможность европейских стран диктовать свою волю Российской Федерации, подчеркнув, что у НАТО не получится выстроить ее против Москвы.

«Когда в западных столицах осознают, что диктовать России свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без РФ, а тем более против нее, тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации», — сказал дипломат.

До этого глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что создание крупнейшей базы Североатлантического альянса в Европе является продолжением «эрозии» безопасности в Черноморском регионе.

Ранее в Румынии высказались о возможной войне с Россией.