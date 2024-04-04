Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине

Politico: ряд стран НАТО закатили глаза в ответ на идею нового фонда для Украины

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на $100 млрд. Как пишет Politico, в ответ на предложение ряд глав МИД «закатили глаза».

Как следует из текста, первоначальная реакция в Брюсселе на праздновании 75-летия альянса в четверг «была неоднозначной».

Так, дипломат, говоривший с изданием на условиях анонимности, сообщил, что «после презентации некоторые министры закатили глаза», задаваясь вопросом, откуда взялась именно эта сумма.

«Некоторые западноевропейские страны обеспокоены тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Европейского союза играть более важную роль в обороне», — говорится в тексте.

Кроме этого, предложение генсека вызвало множество вопросам по деталям, и ключевой заключается в том, состоит ли помощь из нового финансирования или выделения денег из уже существующих программ.

До этого Bloomberg писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

Ранее Бербок усомнилась в необходимости создания фонда НАТО по поддержке Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами