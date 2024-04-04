Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине

Несколько министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на $100 млрд. Как пишет Politico, в ответ на предложение ряд глав МИД «закатили глаза».

Как следует из текста, первоначальная реакция в Брюсселе на праздновании 75-летия альянса в четверг «была неоднозначной».

Так, дипломат, говоривший с изданием на условиях анонимности, сообщил, что «после презентации некоторые министры закатили глаза», задаваясь вопросом, откуда взялась именно эта сумма.

«Некоторые западноевропейские страны обеспокоены тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Европейского союза играть более важную роль в обороне», — говорится в тексте.

Кроме этого, предложение генсека вызвало множество вопросам по деталям, и ключевой заключается в том, состоит ли помощь из нового финансирования или выделения денег из уже существующих программ.

До этого Bloomberg писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

Ранее Бербок усомнилась в необходимости создания фонда НАТО по поддержке Украины.