Бербок усомнилась в необходимости создания фонда НАТО по поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно отреагировала на планы генсека НАТО Йенса Столтенберга по созданию фонда на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине, призвав его «не жонглировать в воздухе» подобными цифрами. Об этом сообщает n-tv.

В кулуарах встречи глав стран НАТО в Брюсселе она заявила, что не должно быть дублирования обязательств со стороны НАТО и ЕС, отмечается в материале.

«Поэтому я не думаю, что имеет смысл снова обсуждать здесь отдельные переменные и «жонглировать в воздухе» такими цифрами», — сказала Бербок.

До этого Bloomberg писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

Отмечается, что союзники по альянсу все еще обсуждают предложение Столтенберга, а также механику учета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.

Ранее генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса.