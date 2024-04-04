Австралийский наблюдатель за выборами в РФ пожаловался на поступающие угрозы

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей работал независимым наблюдателем за президентскими выборами в России, но когда вернулся домой, то начал получать угрозы. Об этом пишет РИА Новости.

Макрей рассказал, что он положительно оценил выборный процесс в России. После этого на его мобильный телефон и личную электронную почту начали поступать агрессивные сообщения. Депутат объяснил, что он живет в небольшом городе, где местные жители продолжают верить тому, что говорят по центральному телевидению. Поэтому они осуждают все, что связано с Москвой, и их агрессия переключилась и на недавно вернувшегося оттуда Макрея.

«В моем окружении сложилось странное мнение о моей честности и намерениях», — пожаловался Макрей.

Австралийские СМИ и прозападные сообщества бурно отреагировали на его визит в Россию. При этом он уверен, что ему ничего не угрожает, но ситуацию он назвал неприятной.

С 15 по 17 марта 2024 года в РФ проходили президентские выборы. Впервые за историю президентских выборов голосование проходило и в очном, и в дистанционном формате.

За пост главы государства боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Явка на выборах стала рекордной и составила 77,49%. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял Харитонов, набрав 4,31%.

Ранее Владимир Путин заявил, что результаты президентских выборов отражают настроения граждан.