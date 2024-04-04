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США и Британия не поддержали заявление Совбеза ООН об ударе Израиля по консульству Ирана

Полянский: США и Британия не поддержали заявление Совбеза об ударе Израиля

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Global Look Press

США и Великобритания отказались обсуждать подготовленное Россией заявление Совета Безопасности ООН в связи с ударом Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, по окончании прошедшего 2 апреля заседания Совбеза ООН с обсуждением израильской атаки на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект заявления Совбеза «со стандартным для таких случаев текстом».

Однако США и Великобритания отказались обсуждать его, заявив, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего.

«Напоминаю — тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», — написал Полянский.

Он охарактеризовал произошедшее как «лучшее проявление двойных стандартов» тройки западных государств в деле реального, а не декларативного отношения к международной законности и правопорядку.

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, здание было разрушено.

2 апреля в связи с этим Иран обратился в ООН, а Россия запросила внеочередное заседание Совета Безопасности.

3 апреля стало известно, что РФ распространила в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по дипмиссии Ирана.

Ранее удар по консульству Ирана в Сирии осудил генсек ООН.

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