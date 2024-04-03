Зеленский ушел от ответа насчет численности мобилизуемых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, сколько человек будет мобилизовано в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после подписания нескольких законопроектов, которые в том числе увеличивают возможности украинских военкоматов по набору украинцев в армию. Трансляцию встречи Зеленского с финским президентом Александером Стуббом вели украинские телеканалы.

«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, то пока я не готов вам этого сказать», — заявил Зеленский в ответ на вопрос.

Также украинский президент отметил, что на фронте не потребуется пресловутые полмиллиона мобилизованных, но пополнение ВСУ будет происходить за счет тех украинцев, которые ранее не принимали участие в боевых действиях или служили в армии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина ужесточает меры по мобилизации военнообязанных в угоду США с надеждой на желаемый исход голосования в американском конгрессе по новому пакету помощи Киеву.

Ранее на Украине разрешили выезд за рубеж на стажировки студентам непризывного возраста.