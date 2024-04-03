Союзники Украины опасаются прорыва обороны ВСУ предстоящим летом

Страны Запада опасаются прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ближайшим летом, поскольку поставки вооружения Киеву резко сократились, в то время как Россия не испытывает недостатка боеприпасов. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из текста, поток западной помощи резко сократился, а некоторые украинские орудия стреляют по разу в день, чтобы экономить боеприпасы.

Такое развитие событий заставило союзников Киева попытаться сохранить поток поставок, разыскивая необходимые снаряды по всему миру, пишет Bloomberg.

В тексте также отмечается, что эти инициативы медленно реализуются и «неясно, принесут ли они достаточные результаты в краткосрочной перспективе, чтобы сохранить стабильность линии фронта на Украине».

«По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление русских может прорвать оборону Украины», — говорится в тексте.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс видит наращивание военной мощи России. По его словам, РФ смогла наладить поставки из Ирана и КНДР, а также перевести экономику на военные рельсы.

Ранее в Чехии заявили, что деньги на 300 тыс. снарядов для Украины собраны.