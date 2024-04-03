В Чехии заявили, что деньги на 300 тыс. снарядов для Украины собраны

Страны-союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, принимающий участие во встрече глав МИД государств — членов НАТО, пишет ТАСС.

«Союзники [по Евросоюзу и НАТО] собрали средства для закупки первой партии из 300 тысяч боеприпасов», — сказал он журналистам.

Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

В феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что страна нашла за границей 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены Украине в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

В марте газета Financial Times писала, что ЕС ищет способ закупки оружия для Украины в обход собственного запрета.

Ранее сообщалось, что Греция готовится отправить большое количество боеприпасов на Украину через Чехию.