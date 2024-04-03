Путин заявил о пользе спорта в борьбе с пьянством

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что чем больше люди занимаются спортом, тем менее остро стоит проблема пьянства, передает ТАСС.

Президент попросил главу региона рассказать о развитии культуры и спорта в области.

«Чем больше будем спортом заниматься, меньше будем пить», — сказал Путин.

3 апреля пресс-секретарь президента сообщил, что Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и главой Забайкалья Александром Осиповым.

В марте Путин прокомментировал предложение об олимпийском перемирии. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Ранее эксперты составили рейтинг регионов по зарплатам в глубинке.