В Финляндии не увидели причин отправлять войска на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб отверг возможность отправки войск на Украину, поскольку страна поддерживает Киев другими способами. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает «Европейская правда».

«Нет никаких причин для Финляндии отправлять свои войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. В частности, путем подписания соглашения о безопасности и 23 пакетами военной помощи», — сказал Стубб.

По его словам, Западу нужно сфокусироваться на том, что он может «реалистично сделать для Украины». Президент Финляндии подчеркнул, что его страна передает Киеву оружие не только для обороны, но и для победы в конфликте с Россией.

31 марта Элина Валтонен не исключила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует.

В Финляндии и странах Балтии поприветствовали слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Несмотря на то, что сейчас обсуждать этот шаг чиновники не хотят, они подчеркивают, что в долгосрочной перспективе нельзя отказываться от этой идеи. При этом некоторые официальные лица сомневаются, что за словами последуют действия и Франция выполнит свои «риторические обещания».

Ранее Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.