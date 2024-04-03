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Генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса

Столтенберг призвал сделать военную помощь стран НАТО Киеву обязательной

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Ints Kalnins/Reuters

Поставки вооружения Украине от стран Североатлантического альянса должны стать обязательными для членов альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Нам надо полагаться меньше на добровольные вклады и больше на обязательства в рамках НАТО», — подчеркнул он, отметив, что на данном этапе конфликта назрела необходимость изменения динамики поддержки Киева со стороны Запада.

Генеральный секретарь альянса добавил, что странам НАТО необходимо также в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Украине в конфликте, а на долгосрочную.

До этого высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи.

Ранее Медведчук назвал Зеленского фриком и обвинил в развале Украины.

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