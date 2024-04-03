Российский сенатор прокомментировал решение украинского суда приговорить его к тюрьме

Российский сенатор Дмитрий Ворона, представляющий в Совфеде России Запорожскую область, узнал о том, что один из судов Винницкой области на Украине вынес решение заочно приговорить его к 12 годам лишения свободы на своем рабочем месте. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, его обвиняют по трем статьям украинского уголовного кодекса в «пособничестве государству-агрессору», «нарушении ведения военных действий» и госизмене. При этом сенатор подчеркнул, что данная новость стала для него «наградой».

«Обвинения киевского режима — реальное признание моих заслуг перед страной. И для меня это хорошая история. А если на Украине захотят сделать из меня сенатора-рецидивиста, придумав новые обвинения, — для меня как для российского законодателя это будет еще более почетно», — сказал Ворона.

Сенатор отметил, что подобные обвинения теоретически могут вызвать трудности при выезде в некоторые страны. Однако сложности с этим могли возникать и до этого, добавил он.

В феврале в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что суд на Украине арестовал недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, общая стоимость которой составляет около 1,5 млрд гривен (1,2 млрд рублей). По данным надзорного органа, речь идет о квартире экс-парламентария в городе Днепре (бывший Днепропетровск) и его земельном участке на территории Киевской области.

Ранее суд на Украине вынес заочный приговор директору Бердянского порта.