Ботсвана угрожает Германии слонами

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов. Об этом сообщила медиагруппа «Би-би-си».

«Мы хотели бы сделать такой подарок Германии», — сказал Масиси, добавив, что не примет отказа.

Министр дикой природы Ботсваны заявляет, что в некоторых районах страны слонов больше, чем людей. Иногда они нападают на людей и топчут фермерские посевы, «оставляя африканцев голодными». В марте он пригрозил отправить 10 тысяч слонов в Лондон, чтобы британцы могли «ощутить вкус жизни рядом» с ними.

Ботсвана и другие страны юга Африки зарабатывают много денег на богатых жителях Запада, которые платят тысячи долларов за разрешение на отстрел животных, они забирают головы и шкуры домой в качестве трофея.

Согласно отчету Humane Society International за 2021 год, Германия является крупнейшим в ЕС импортером трофеев африканских слонов и охотничьих трофеев в целом. При этом Ботсвана запретила эту практику в 2014 году, но сняла ограничения в 2019 году, столкнувшись с давлением со стороны местных сообществ. Теперь страна выдает ежегодные квоты на охоту, заявляя, что охота лицензируется и строго контролируется.

Пресс-секретарь министерства окружающей среды ФРГ сообщила информационному агентству AFP, что Ботсвана не выражала Германии никакой озабоченности по этому поводу. Она считает, что нужно сделать все, чтобы импорт охотничьих трофеев был законным. Пресс-секретарь добавила, что министерство продолжает переговоры с африканскими странами, на которые распространяются правила импорта трофеев, включая Ботсвану.

Ботсвана, наряду со своими соседями Зимбабве и Намибией, заявляет, что ей следует разрешить продавать запасы слоновой кости, чтобы она могла зарабатывать деньги на огромном количестве слонов. При этом защитники животных считают, что это будет способствовать браконьерству.

Ранее в ЮАР дикий слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари.