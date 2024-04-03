Россия призвала Армению и Азербайджан восстановить диалоговые механизмы

Россия призывает Армению и Азербайджан восстановить работу трехсторонних диалоговых механизмов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия — Азербайджан — Армения», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва призывает их проявлять политическую волю и возобновить контакты, доказавшие свою результативность в форматах, в рамках которых, по ее словам, при содействии российской стороны был начат поиск эффективных решений непростых вопросов, в том числе по делимитации границы, разблокированию транспортно-логистических маршрутов и выработку мирного договора.

До этого депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что разрушение отношений Армении с Россией приведут к самым серьезным проблемам для республики, как в политическом, так и в экономическом плане.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.