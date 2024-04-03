Бывшая член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что Вашингтон хочет нанести России максимальный ущерб путем затягивания конфликта на Украине. Такой точкой зрения она поделилась в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.

По ее словам, риторика президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с начала кризиса на Украине говорила об их стремлении разрушить Россию.

«Это одна из причин, по которой они поддерживали продолжение конфликта в течение такого долгого времени, а также сорвали попытки мирного урегулирования», — заявила Габбард.

Политик подчеркнула, что видит возможность в завершении конфликта путем переговоров через посредников. Администрация Белого дома должна подтолкнуть Владимира Зеленского к диалогу с Москвой, отметила Габбард.

До этого британское издание The Standard сообщало, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией предстоящим летом. По мнению авторов материала, западные союзники Киева понимают, что Украина проигрывает в конфликте и может потерпеть полное поражение через несколько месяцев.

Ранее во Франции раскрыли условия поражения Украины в конфликте с Россией.