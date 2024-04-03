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Во Франции раскрыли условия поражения Украины в конфликте с Россией

Экс-посол Франции Аро: Украина потерпит поражение без помощи США и Европы

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что Украину ждет поражение в конфликте с Россией в случае прекращения финансовой помощи со стороны Вашингтона, а также при недостаточном наращивании военно-промышленных мощностей Европы. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала LCI.

«Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение», — заявил Аро.

По его словам, на Западе ошибочно возложили надежды на способность армии Украины переломить ход боевых действий и занять выигрышную позицию.

Ранее немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявлял, что поражение Украины является лишь вопросом времени, украинской армии не смогут помочь западные поставки вооружения, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет неминуемый крах.

До этого госсекретарь США Этони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил «крайне важный момент», призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь.

Ранее американский экономист назвал последствия использования Западом Украины против РФ.

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