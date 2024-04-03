Путин по ВКС встретится с главами Сахалинской области и Забайкальского края

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и главой Забайкалья Александром Осиповым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Руководитель Сахалинской области Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства и Забайкальского края Осипов», — сообщил Песков.
Он добавил, что у Путина достаточно напряженный рабочий день в среду — «много разных рабочих встреч».
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