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Путин по ВКС встретится с главами Сахалинской области и Забайкальского края

Песков: Путин по ВКС встретится с главами Сахалинской области и Забайкалья

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и главой Забайкалья Александром Осиповым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Руководитель Сахалинской области Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства и Забайкальского края Осипов», — сообщил Песков.

Он добавил, что у Путина достаточно напряженный рабочий день в среду — «много разных рабочих встреч».

Ранее эксперты составили рейтинг регионов по зарплатам в глубинке.

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