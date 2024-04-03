Конфликт Украины с Россией был давно запрограммирован Западом, который «дрессировал украинскую управленческую элиту». Об этом написал уехавший в РФ украинский политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».

«На предложения России о мире, разрядке и разрешении конфликта коллективный Запад выставляет хор фриков, где запевала — Зеленский, а дирижер — Байден. И этот хор исполняет песню о том, что Россия должна забыть о своих интересах, покаяться в непослушании и далее во всем слушаться США», — написал украинский политик.

По его мнению, время играет на стороне России, так как «фрики — хорошие актеры, но плохие управленцы».

«Фрик Зеленский уничтожил экономику и правовую основу Украины, европейские фрики активно уничтожают ЕС, а в России все серьезно и основательно», — пояснил Медведчук.

В марте Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в том, что тот боится выборов. По его мнению, Зеленский стал политическим банкротом.

До этого сообщалось, что Медведчук пытался вернуть гражданство Украины и статус народного депутата. Он обратился в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после того, как Зеленский лишил его гражданства. Производство по делу было открыто в марте, а заседания суда продолжаются до сих пор.

В январе 2024 года суд отказал Службе безопасности Украины (СБУ) в закрытии производства и попросил предоставить материалы, подтверждающие потерю Медведчуком гражданства.

Ранее Зеленский ужесточил мобилизацию.