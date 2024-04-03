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Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе»

Патрушев: реакция Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватная

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о неадекватной реакции президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил российские власти в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

«Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти», — сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, в »Словакии прямо говорят», что Украина давно укрывает у себя боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) и использует их в вооруженном конфликте.

Также в своем выступлении Патрушев заявил, что в теракте в «Крокусе» прослеживаются украинский и американский следы. Он отметил, что России пытаются навязать версию о том, будто к преступлению причастны исключительно сторонники радикального исламизма, однако российская сторона больше заинтересована в установлении главного спонсора и заказчика. Сейчас все следы ведут к украинским спецслужбам, которые полностью подконтрольны США, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать руководство Украины, если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокусе».

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