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В РФ обратили внимание на предупреждения посольств США и Великобритании о терактах

Патрушев: РФ обратила внимание на предупреждения США и Великобритании о терактах

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

В России обратили внимание на предупреждения посольства США и Великобритании об опасности терактов в Москве. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Астане, передает ТАСС.

«Обратили внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов», — сказал Патрушев.

Он также отметил, ссылаясь на свидетелей, что исполнители теракта посещали «Крокус» для оценки ситуации.

29 марта директор исполкома регионального антитеррористического центра ШОС Руслан Мирзаев заявил, что спецслужбы стран — членов сотрудничества готовы взаимодействовать с силовыми структурами РФ в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, произошедшем 22 марта.

Ранее сообщалось, что власти США за две недели предупредили РФ об угрозе теракта, но им не поверили.

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