Медведев назвал основу доктрины безопасности США

США вкладывают деньги в собственный военно-промышленный комплекс (ВПК) и в конфликты на других континентах, в этом и состоит основа доктрины безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. «Инвестиции» в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты «более защищенными», — утверждает политик.

Таким образом он отреагировал на статью президента Соединенных Штатов Джо Байдена о кризисах на Украине и Ближнем Востоке. По мнению Медведева, слова Байдена — это «даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред».

«Деньги + кровь = хорошие инвестиции. Очень по-американски», — отметил зампред Совбеза.

Перед этим Медведев заявлял, что мировое сообщество под предводительством США продолжает падать в пропасть. По его словам, в мире принимаются решения, которые «явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести».

Ранее Медведев выложил мем про отказ США от финансирования Украины.