Началась встреча секретарей советов безопасностей стран ШОС

19-я ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскую делегацию на встрече возглавляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Накануне Патрушев встречался в Астане с советником премьера Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом. В ходе встречи была высказано предложение об обмене данными о террористах и экстремистах.

29 марта директор исполкома регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев заявил, что спецслужбы стран — членов сотрудничества готовы взаимодействовать с силовыми структурами Российской Федерации в расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, произошедшем 22 марта.

Ранее в США заявили, что Россия проигнорировала предупреждение о возможном теракте.