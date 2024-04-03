Польские фермеры провели ночь у минсельхоза, ожидая премьер-министра

Польские фермеры провели ночь у министерства сельского хозяйства Польши, протестующие аграрии ожидают премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

«Выводы после ночи одни и те же, что и после минувшего дня. Ждем премьер-министра (Дональда Туска. — Прим. ред.). Ничего не решено, ничего не согласовано», — заявил радиостанции глава профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Обшаньский.

Обшаньский также заявил, что, по его мнению, глава польского правительства «неохотно принимает людей», которые зарабатывают на жизнь сельским хозяйством. «Мы воспринимаем это как удар по фермерам, удар по всему аграрному сектору, у которого огромные проблемы, и правительство абсолютно ничего с этим не делает», — добавил он.

Отмечается, что в здании минсельхоза «ночевали» 12 человек. Переговоры польских аграриев с заместителем министра Михалом Колодзейчаком продолжались до поздней ночи, однако, как сообщает радио, не принесли ожидаемых результатов.

До этого Туск признался, что его печалит необходимость быть «жестким с украинскими друзьями». Он заявлял, что вынужден проявлять свою жесткую политическую волю в ситуации с протестами фермеров и дальнобойщиков.

Политик напомнил, что Польша «хочет помочь Украине, чем может». При этом он выступил за пересмотр идеи свободной торговли с Украиной. Туск обратил внимание, что стремится к справедливому соглашению, чтобы «найти общий знаменатель» для интересов Украины, Польши и всего ЕС.

Кроме того, сообщалось, что польские фермеры на фоне протестов против агропродукции со стороны Украины намерены добиваться отставки правительства.

Ранее Франция и Польша выступили за ужесточение ограничения на импорт зерна с Украины.