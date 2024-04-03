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Генпрокуратура РФ направила запросы четырем странам о следствии по «Северным потокам»

ГП РФ направила запросы США, ФРГ, Франции и Кипру о следствии по «Севпотокам»

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РИА Новости

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что надзорные ведомства других стран добросовестно подойдут к рассмотрению запросов российской стороны и проведут расследования.

В ГП напомнили о возложенных на них обязательствах Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма (1999 года) и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 года).

Российская сторона рассчитывает на то, что иностранные коллеги предоставят доказательства, требующиеся для разбирательства, а также обеспечат неотвратимость наказания за совершенный теракт.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма. Как заявлял пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков, РФ неоднократно запрашивала информацию по взрывам, но ни разу их не получила.

Ранее в МИД Польши заявили, что американские власти знали о готовящемся подрыве «Северного потока».

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