Байден призывает конгресс одобрить продажу Израилю истребителей F-15

Администрация действующего президента США Джо Байдена стремится «надавить» на конгресс для одобрения продажи и поставок Израилю американских самолетов F-15 на сумму $18 млрд. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена давит на конгресс по вопросу продажи Израилю самолетов F-15 на 18 миллиардов долларов», — говорится в сообщении издания.

Газета добавляет, что государственный департамент недавно направил неофициальное уведомление комитетам американского конгресса о начале процесса законодательной проверки данной инициативы. Это, по оценке издания, «является первым шагом на пути к выдаче департаментом официального разрешения на передачу до 50 самолетов».

При этом подчеркивается, что F-15 не будут поставлены в течение «как минимум пяти лет», несмотря на ускорение поставок Соединенными Штатами оружия для нынешней кампании Израиля против палестинского движения ХАМАС.

До этого газета Hill писала, что администрация Байдена рассматривает возможность продажи крупной партии вооружений Израилю на фоне призывов прекратить подобные действия по мере эскалации ситуации в Газе и потенциальной операции ЦАХАЛ в Рафахе.

Ранее Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа.