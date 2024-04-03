Тайвань отказался от помощи материкового Китая

Власти Тайваня заявили, что не видят необходимости в помощи от КНР. Об этом говорится в заявлении тайваньского Комитета по делам материкового Китая.

Тем не менее Тайвань поблагодарил материковый Китай за предложение оказать помощь. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в свою очередь заявила, что центральное правительство Китая следит за ситуацией и готово оказать помощь острову.

В среду утром на Тайване произошло самое сильное землетрясение за 25 лет. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 по местному времени (02:58 мск), ощущались на всей территории Тайваня. Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. По его словам, толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях.

Отмечается, что 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясение магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в операциях по спасению после мощного землетрясения на острове. Согласно заявлению ведомства, вторая оперативная зона направила свои войска для предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях. Министерство также объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Ранее цунами от землетрясения на Тайване достигло побережья японских островов Исигаки и Ёнагуни.