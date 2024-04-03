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Захарову поражает сравнение Армении с Евросоюзом

Захарова заявила, что Армения зря сравнивает себя с Евросоюзом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ереван зря сравнивает древнейшую армянскую цивилизацию, имеющую многовековую историю, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

«Вы знаете, что меня поражает? А почему нынешняя власть в Ереване так демпингует? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию — с историей, культурой, государственностью, которая была задолго до европейской демократии, — с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии», — заявила Захарова.

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что Ереван нашел себе «образчик, о котором уже на Западе никто и не говорит всерьез».

31 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике.

28 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в отношениях Армении и России не внушает оптимизма из-за позиции Еревана. По мнению Лаврова, этот курс проявляется в «шельмовании» российских военных, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

Ранее в Армении заявили, что Ереван не ждут в Евросоюзе.

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