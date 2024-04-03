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Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке

NBC: Байден и Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США

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Reuters

Действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп побеждают на внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк. О таком прогнозе сообщает NBC News.

В настоящее время Байден лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), а Трамп — с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней).

До этого Трамп написал в Верховный суд письмо, в котором потребовал признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года.

20 марта стало известно, что Байден и Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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