Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке

Действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп побеждают на внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк. О таком прогнозе сообщает NBC News.

В настоящее время Байден лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), а Трамп — с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней).

До этого Трамп написал в Верховный суд письмо, в котором потребовал признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года.

20 марта стало известно, что Байден и Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.