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Посол России в Японии назвал условия для нормализации двусторонних отношений

Ноздрев: Япония должна признать ошибочность политики для выправления отношений

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Токио должен признать ошибочность своей антироссийской политики для выправления двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, русско-японские отношения «находятся под сильным негативным давлением враждебного курса», проводимого администрацией премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Ноздрев отметил, что Токио сделал «продуманный и осознанный выбор», решив, что «издержки от фактически полного демонтажа отношений с одним из главных соседей, Российской Федерацией, будут меньше, чем те выгоды, которые Япония получит от конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании».

Дипломат обратил внимание на то, что комплекс враждебных России шагов, которые предпринимались Японией в последние годы, гораздо шире, чем просто санкции. В числе прочего он включает денонсацию договоров и отказ от договоренностей, которые были достигнуты в свое время.

«Здесь потребуется не только отмена санкций, а гораздо более широкий комплекс шагов, которые должны доказать, что нынешняя политика, которую проводят японские власти, уйдет в прошлое», — сказал Ноздрев.

До этого дипломат высказывал мнение, что перспективы улучшения отношений России и Японии в ближайшей перспективе не просматриваются.

В марте Ноздрев предупреждал, что в случае передачи японских Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут возникнуть тяжелые последствия для двусторонних отношений с Россией.

Ранее Япония заявила об отмене льготного режима торговли с Россией еще на год.

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