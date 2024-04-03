Трамп нелестно отозвался о Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена «потерянной душой». Его слова передает ТАСС.

Во вторник, 2 апреля, экс-хозяин Белого дома произнес речь перед своими сторонниками. Мероприятие состоялось в американском штате Висконсин, уточняется в публикации.

«Он потерян, наш президент — потерянная душа. Он жалкий», — сказал Трамп в ходе выступления.

При этом бывший президента США добавил, что в случае победы на предстоящих выборах он намерен предотвратить начало третьей мировой войны. По словам экс-главы государства, он планирует восстановить мир «при помощи силы».

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. К текущему моменту Трамп уже получил достаточное количество голосов делегатов, чтобы его выдвинули в качестве кандидата от Республиканской партии. Байден, в свою очередь, заручился поддержкой необходимого количества представителей Демократической партии и тоже намерен принять участие в выборах.

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что нынешний американский лидер регулярно созванивается с бывшим хозяином Белого дома Бараком Обамой для обсуждения предвыборной гонки. По информации журналистов, экс-президент США сильно обеспокоен из-за возможного проигрыша Байдена на предстоящих выборах.

Ранее Байден предложил Трампу сыграть в гольф.