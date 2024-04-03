Блинкен: в США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев

Американские власти уверены в том, что России не удастся захватить Киев и взять столицу Украины под свой контроль. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI, где он отметил, что подобные опасения возникали в начале украинского конфликта.

Представитель США подчеркнул, что такого сценария не произойдет, и Вашингтон уже дал обещание Украине, что Киев никогда не окажется в руках России. Начало спецоперации вызывало опасения, однако благодаря поддержке Запада Украина избежала этого развития событий, подытожил госсекретарь.

В ходе своего визита во Францию накануне Блинкен подчеркнул, что Украина находится в критической ситуации в конфликте и нуждается в срочной поддержке со стороны Запада. При этом госсекретарь добавил, что американское руководство не хочет прямого вооруженного противостояния с РФ на Украине.

28 марта представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что руководство страны не планирует посылать свои войска на Украину. Таким образом он прокомментировал статью новостного агентства Bloomberg, в которой говорилось о «гневе» американских чиновников из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.