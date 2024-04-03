В МИД РФ удивились отношению Армении к Евросоюзу

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призналась, что ее удивляет преклонение армянского руководства перед порядками и ценностями Европейского союза (ЕС). Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе интервью для телеканала «Звезда».

«Знаете, что меня поражает? Почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом?» — отметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в настоящее время региональное содружество находится в кризисе. Речь идет как о политической и экономической, так и других аспектах его работы.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является самым желанным вариантом развития событий для республики. Как он сказал, для этого Ереван должен «многое привести в соответствие с европейскими стандартами».

Ранее в Армении обозначили сроки вступления в Европейский союз.