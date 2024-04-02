Патрушев предложил Индии поделиться данными о террористах

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев высказался в беседе с советником премьера Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом об обмене данными о террористах и экстремистах. Как передает РИА Новости, представители Москвы и Дели провели рабочую встречу в Астане.

«На встрече был сделан отдельный акцент на противодействии терроризму <...>, обмене информацией о террористических и экстремистских элементах», — говорится в сообщении пресс-службы российского Совбеза.

При этом представитель Совбеза уточнил, что на переговорах Патрушев и Довал также обсудили вопросы укрепления российско-индийского сотрудничества в других сферах, не связанных с терроризмом.

Встреча представителей России и Индии прошла в Астане незадолго до начала XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ночь на 2 апреля на сайте издания «Аргументы и факты» (Aif.ru) вышло интервью Патрушева. В нем он в том числе заявил, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине.

При этом секретарь Совбеза выразил уверенность, что военный альянс «не гнушается использовать в своих интересах и террористические организации».

Ранее Патрушев рассказал, что США нужно от Украины.