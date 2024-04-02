Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев призвал ликвидировать руководство Украины

Медведев: нужно ликвидировать руководство Украины при удобном случае

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что руководство Украины надо ликвидировать, если подтвердится их причастность к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По его словам, даже «при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа» представителей «Азова» (организация запрещена в России), руководителя главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или украинского президента Владимира Зеленского, их все равно не будут судить в Международном уголовном суде (МУС) или других подобных инстанциях. Как считает Медведев, в ООН нереально «пробить» такое решение. По его мнению, это невозможно «из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе» всемирной организации.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны», — написал Медведев.

При этом лидеров Украины необходимо «ликвидировать при удобном случае», как Евгения Коновальца и Степана Бандеру, отметил зампред Совбеза. Он добавил, что это можно будет сделать «в Киеве или в другом подходящем месте».

До этого Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокус Сити Холле», назвав их «легальной и главной целью».

Ранее Патрушев заявил, что Киев причастен к теракту в «Крокусе».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами