Медведев призвал ликвидировать руководство Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что руководство Украины надо ликвидировать, если подтвердится их причастность к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По его словам, даже «при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа» представителей «Азова» (организация запрещена в России), руководителя главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или украинского президента Владимира Зеленского, их все равно не будут судить в Международном уголовном суде (МУС) или других подобных инстанциях. Как считает Медведев, в ООН нереально «пробить» такое решение. По его мнению, это невозможно «из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе» всемирной организации.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны», — написал Медведев.

При этом лидеров Украины необходимо «ликвидировать при удобном случае», как Евгения Коновальца и Степана Бандеру, отметил зампред Совбеза. Он добавил, что это можно будет сделать «в Киеве или в другом подходящем месте».

До этого Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокус Сити Холле», назвав их «легальной и главной целью».

Ранее Патрушев заявил, что Киев причастен к теракту в «Крокусе».